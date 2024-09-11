Техногенна катастрофа у Десні: який стан води у Києві

Воду у річці Десна було забруднено. Забруднення поширились аж до Києва та впливало на якість води.

Під час брифінгу щодо стану води у Києві стало відомо, що загрози немає. За словами спікера, зараз там борються із неприємним запахом.

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Є кілька джерел водопостачання

На брифінгу зазначили, що Київ має кілька джерел водопостачання. Зокрема, деснянське, Дніпровське водосховища.

Також там наголосили, що сценарій дій на такий випадок було розроблено ще у 2022 році.

Якщо трапиться крайній випадок, то деякі райони міста будуть із обмеженим водопостачанням,

– пояснили там.

Водночас також є кілька резервуарів чистої води, запаси у яких обіцяють тримати на найвищих рівнях.

Такі випадки вже були

Також під час брифінгу розповіли, що такі випадки вже траплялись раніше. Там наголосили, що раніше з цим справлялись ефективно, тому немає причин для переживань зараз.

У разі необхідності, населення поінформують додатково. Крім цього, оголосять порядок дій, якщо у цьому буде потреба. Відбувається постійний моніторинг ситуації, а воду із різних місць беруть на аналізи.

Забруднення органічними речовинами

На брифінгу також розповіли, що забруднення відбулось органічними речовинами рослинного походження. Під час аналізів у воді не виявили токсинів.

Це звичайна органіка. Просто її кількість настільки велика, що вона поглинає кисень у воді,

– пояснили там.