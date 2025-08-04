Екопарк Осокорки, що у Дарницькому районі столиці, вже кілька років потерпає від тиску забудовників та екологічних загроз.

Ситуація з рекреаційною зоною у столиці залишається напруженою Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов.

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Судові спори довкола екопарку Осокорки: що відомо?

Екопарк Осокорки – це ландшафтна рекреаційна зона на лівому березі Дніпра, яка включає озера Небреж, Тягле, Мартишів та прилеглі луки. Ця територія має статус заказника місцевого значення "Осокорківські луки".

Впродовж майже десяти років активісти з громадської організації "Екопарк Осокорки" борються із забудовниками. Будівництво на цій зоні загрожуватиме природному середовищу.

Компанія Stolitsa Group у 2005 році розпочала реалізацію проєкту ЖК "H2O" (раніше "Патріотика на озерах"). Тоді вона взяла в оренду близько 176 гектарів землі.

У 2021 році між забудовником та державними структурами був укладений меморандум про передачу земель у добудову житла постраждалим інвесторам банку "Аркада". Це і викликало критику через ризики для екосистеми та можливі конфлікти інтересів.

Важливо! Такий екопарк є унікальним явищем для великого міста. Поруч розташовані сміттєспалювальний завод "Енергія", теплопостачальна станція "Позняки" та Бортницька станція аерації. Проте екопарк Осокорки постійно намагаються забудувати.

Він відіграє важливу роль у зменшенні їхнього шкідливого впливу на Дарницький район – місце де живуть сотні тисяч людей.

За останні роки активісти фіксували незаконні вирубки дерев і засипання каналів між озерами будівельними відходами, що завдало шкоди природі. У 2024 році сталася пожежа на межі забудови. Активісти вважають, що займання було навмисним.

Міська влада тоді відмовилась обмежити доступ будівельної техніки, попри петицію з тисячами підписів.

Судова справа тривала роками. У квітні 2025 року Волинський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво, визнавши його незаконним.

Суд підтримав позов про заборону будівництва в екопарку Осокорки. Це важливий крок для збереження нашої екосистеми,

– наголосив Ковтуненко.

Представники ГО попередили, що продаж квартир у ЖК "H2O" після цього рішення може розглядатися як шахрайство. Забудовник планує оскаржувати рішення в апеляції.