Забули, куди ми їх шлемо: ворожий корабель підійшов до Одеси на відстані видимості

Біля берегів Одеси помічено ворожий військовий корабель. Він в зоні видимості українських військових.

Про це повідомив голова громадської ради при Одеській ВДА Сергій Братчук.

Варте уваги Що відомо про нового очільника Одещини Максима Марченка

За попередньою інформацією, це сторожовий корабель, а не десантний чи ракетний.

Українські ВМС відстежують переміщення цієї одиниці та готові завдати по ній удару.