Зачистка українського: Росія влаштувала етноцид на Донбасі

Росія перестала соромитися своєї присутності на Донбасі. Якщо раніше Москва намагалася дистанціюватися від того, що відбувається на Сході України, то тепер почала діяти практично відкрито.

Лідерів угруповань окупованих територій Донеччини та Луганщини Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна синхронно прийняли до "Єдиної Росії" – правлячої партії, підконтрольної Володимиру Путіну. Таким чином вони вже відкрито вказані як члени російської системи влади.

До теми Ватажкам бойовиків на Донбасі вручили партійні квитки "Єдиної Росії"

У ватажків бойовиків з'явився офіційний керівник

Партбілети бойовикам особисто вручав Дмитро Медведєв, який є лідером партії. Таким чином, у Пасічника та Пушиліна в Росії тепер з'явився цілком офіційний керівник

З нагоди такої "святкової" події Пушилін почав нахвалювати російську владу. Він зізнався, що жодних ключових рішень на Донбасі не ухвалювали без участі "Єдиної Росії". Цим він вкотре "засвітив" участь російського керівництва у війні.



Дмитро Медведєв вручив партбілети бойовикам / Фото Getty Images

Здається, росіянам просто набридло імітувати внутрішній конфлікт. Кремль, який вимагає від України вести "прямі переговори з Донбасом", тобто з лідерами бойовиків, своїми діями підкреслює абсолютну безглуздість таких переговорів.

Хто ж буде домовлятися з рядовими членами партії, коли є партійний лідер, який над ними головний?

Росія влаштувала етноцид на Донбасі

Новоявлений член "Єдиної Росії" Пушилін тим часом заявив, що має намір будувати на підконтрольній бойовикам території "російську національну державу".

Тобто Росія не лише не демонструє готовність повертати Україні окремі райони, а навпаки проводить там зачистку всього українського. Люди, які звинувачують Україну у фашизмі, самі влаштовують на території справжній етноцид.

Як ще назвати будівництво російської національної держави на території регіону, де, згідно з даними перепису населення, більшість населення є українцями?

Куди подітися тим, хто не вважає себе росіянами? Їх хтось запитав, чи хочуть вони жити у "російській національній державі"?

Варто прочитати "Говорити про сусідство": ватажок бойовиків Пушилін попросив зустрічі з Зеленським

Якщо вже росіяни так люблять згадувати про мінські угоди, то хотілося б запитати: у якому пункті цих домовленостей обговорюється створення "національної російської держави" в окремих районах Донецької та Луганської областей?

Загалом, якщо у когось ще залишалися сумніви щодо того, з якого боку на Донбасі воюють фашисти, то після таких заяв будь-які сумніви повинні розсіятися остаточно.

Новий випуск "Антидот" на 24 каналі: дивіться відео