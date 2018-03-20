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Віталій Кулик

Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы

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Евгений Бакулин
Евгений Бакулин / Громадське телебачення

Верховная Рада Украины поддержала представление Генпрокурора Юрия Луценко относительно снятия депутатской неприкосновенности и арест фигуранта дела о "вышках Бойко", народного депутата от "Оппозицийного блока" Евгения Бакулина.

Создается впечатление, что парламентарии готовы сдавать наиболее одиозных персонажей из своей среды. Часть из тех, кто потерял депутатскую неприкосновенность уже может ставить крест на своем политическом будущем. И это хорошо. Политикум очищается. Но нужно не только привлекать к уголовной ответственности "бывших", но и создавать предохранители для того, чтобы "новые" не сели на те же самые схемы. А лучше ликвидировать сами схемы.

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Собственно, об этом говорилось на заседании Комитета по вопросам Регламента и организации работы ВР 12 марта во время рассмотрения представления Луценко на арест Бакулина. Генпрокурор предоставил подробную информацию по раскрытой и ликвидированной схеме хищения государственных средств при закупке буровых установок, известных, как "вышки Бойко". Уже 15 марта Верховная Рада поддержала арест. Бакулина ждет заочное осуждение и международный розыск.

Глава ГПУ подчеркнул необходимость внесения изменений в законодательство, которые сделают невозможным побег подозреваемых чиновников. Генпрокуратура предлагает изымать дипломатические паспорта у нардепов, по которым вносится представление на снятие неприкосновенности. Дабы не было соблазна улизнуть на чартере.

В то же время, история с Бакулиным прошла почти не замеченной для широкой общественности из-за дела Надежды Савченко, которую могут обвинить в подготовке государственного переворота и террористических атак против органов власти.

При этом отличается и реакция нардепов и журналистов на эти два ТОП-события. Если по делу Савченко блогосфера взорвалась юмором и сатирой, откровенно насмехаясь над ГПУ и СБУ, то по отношению к доказательствам в деле Бакулина юмора не наблюдалось. Критики акцентировали внимание на том, что до сих пор Генпрокуратура не внесла представление на привлечение к уголовной ответственности самого Юрия Бойко. В то же время, фактаж Луценко по Бакулину депутатов полностью удовлетворил.

Да, Евгений Бакулин находится за пределами Украины. Вряд ли он вернется для суда. Скорее всего, он пополнит ряды "криминальных беженцев" в России. Говорят, что их компактно селят где-то в Ростовской области или в оккупированном Крыму. Вопрос не в этом.

Но, на мой взгляд, важно, что итогом подобных "чисток" ВР должна стать не только "выбивания" кнопкодавов из актиыной депутатской жизни, а создание условий, когда ни один чиновник нынешнего Кабмина не смог бы прикупить за госсредства таких "вышек", как в свое время Бойко с Бакулиным.

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Автор: Віталій Кулик
Теги: Новини України Новини політики Публікації Верховна Рада Юрій Луценко Євген Бакулін Юрій Бойко
Джерело: 24 Канал
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