Задача одна – максимізувати фінансові потоки в Україну

Всі економічні і бізнесові експерти і лідери думок сьогодні мають працювати над однією метою.

Ця мета – максимізувати фінансову підтримку для України на час війни.

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Єдине завдання для усіх

Ні, не над реформами, ні не над сварками стосовно податків, обліковоі ставки, ні, не над критикою конкурентів. Або над своїм его, або кар'єрою.