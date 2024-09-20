Чи погіршився радіаційний фон у Києві на тлі задимлення

20 вересня 2024, 13:15
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

МВС

У Києві погіршилася якість повітря. Задимлення спричинене зміною вітру й незначними осередками пожеж в екосистемах.

Та чи погіршився у столиці радіаційний фон, відповіли в Міністерстві внутрішніх справ.

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Радіаційний фон у Києві

Задимлення у Києві спричинене зміною вітру й незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської й Сумської областей, уточнили в МВС.

За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер.

Радіаційний фон у нормі,
– наголосили в МВС.

Водночас порадили обмежити перебування на вулиці, а також тримати вікна зачиненими.
Підтримуйте водний баланс, використовуйте маску або респіратор, а ще очищувач повітря.

На території України рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах, загальною площею близько 2 200 гектарів,
– зазначили в міністерстві.

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Укргідрометцентр про задимлення в Києві

  • В Укргідрометцентрі наголосили, що по Київщині спостерігається задимлення, а не смог. Воно спричинене поширенням диму з Півночі та Північного Сходу від осередків пожеж, які виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях.
  • Додали, що синоптичну ситуацію зараз визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери. Радіаційний фон у нормі.
  • "Це не метеорологічне явище і тривалість його існування визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму", – наголосили в Укргідрометцентрі.