Чи погіршився радіаційний фон у Києві на тлі задимлення
Джерело:МВС
У Києві погіршилася якість повітря. Задимлення спричинене зміною вітру й незначними осередками пожеж в екосистемах.
Та чи погіршився у столиці радіаційний фон, відповіли в Міністерстві внутрішніх справ.
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Радіаційний фон у Києві
Задимлення у Києві спричинене зміною вітру й незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської й Сумської областей, уточнили в МВС.
За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер.
Радіаційний фон у нормі,
– наголосили в МВС.
Водночас порадили обмежити перебування на вулиці, а також тримати вікна зачиненими.
Підтримуйте водний баланс, використовуйте маску або респіратор, а ще очищувач повітря.
На території України рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах, загальною площею близько 2 200 гектарів,
– зазначили в міністерстві.
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Укргідрометцентр про задимлення в Києві
- В Укргідрометцентрі наголосили, що по Київщині спостерігається задимлення, а не смог. Воно спричинене поширенням диму з Півночі та Північного Сходу від осередків пожеж, які виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях.
- Додали, що синоптичну ситуацію зараз визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери. Радіаційний фон у нормі.
- "Це не метеорологічне явище і тривалість його існування визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму", – наголосили в Укргідрометцентрі.