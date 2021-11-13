Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко розповів, що подаватимуть апеляційну скаргу на ухвалу Київського райсуду Харкова. Водію 12 листопада обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці.

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Водночас сума застави становить лише 340 тисяч гривень. Хоча прокуратура наполягала на 10 мільйонах гривень.

Чубенко припустив, що скаргу прокуратура направить на початку наступного тижня. До того часу горе-водій може вийти під заставу.

Під час допитів водій Land Cruiser озвучив лише "загальну інформацію".

Що він, дійсно, перебував за кермом, він сів, рухався, в салоні нікого не було, він задивився в телефон, збив людей. Каяття особи, визнання своєї провини, що особа вживала наркотичні засоби – цього особа не повідомляє,

– заявив Чубенко.

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