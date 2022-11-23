На ЗАЕС – повний блекаут: яка ситуація на українських атомних електростанціях

Після масованої ракетної атаки відбулися зміни у роботі українських атомних електростанцій. Зокрема Запорізька АЕС перейшла у режим повного блекауту.

На 3 українських АЕС спрацював аварійний захист. Мова йде про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС.

Зверніть увагу Через обстріли Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключили від енергосистеми

Яка ситуація на АЕС

Усі енергоблоки Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС автоматично відключилися. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему.

Водночас Запорізька АЕС – у режимі повного блекауту. Зараз на території станції працюють дизель-генератори.

Навколо усіх атомних електростанцій радіаційний фон у нормі. Як тільки буде стабілізована робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена.

Головне про масовану атаку

Удень 23 листопада Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Ціллю ворога знову стали енергооб'єкти в різних регіонах України, через що у всіх областях ввели аварійні відключення. Графіки планових відключень не діють.

У регіонах розгортають Пункти Незламності. На місцях працюють комунальники та енергетики.

У яких регіонах виникли проблеми з електропостачанням через ракетний обстріл: дивіться відео