На ЗАЕС приїхала нова бригада з Росатому: працівники послали їх "за кораблем"

З перших днів війни російські окупанти захопили дві електростанції в Україні – Чорнобильську та Запорізьку. Якщо з першої їм довелося відступити, то проблеми для працівників ЗАЕС вони створюють і надалі.

Усюди, де російські війська тимчасово окупували українські міста та села, вони намагаються встановити свою окупаційну адміністрацію. Запорізька АЕС не стала виключенням.

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Поки Запорізька АЕС продовжує працювати в енергосистемі України. Але окупанти не полишають спроб перепідпорядкувати собі. Вони вже неодноразово заявляли, що тепер ЗАЕС керується "Росатомом" має працювати за його наказами.

От і цього разу російські окупанти черговий раз відправили за ЗАЕС свого "гауляйтера" – головного інженера Ростовської АЕС Андрія Горбунова. Але з таким рішенням не надто згідні працівники Запорізької АЕС.

"Працівники Енергоатома на цей факт відреагували стисло й емоційно: послали за російським кораблем", – повідомили в Запорізькій ОВА.

Поки Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під тимчасовою окупацією Росії.