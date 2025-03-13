"Нестабільна ситуація, постійно чути вибухи": гендиректор МАГАТЕ заявив про проблеми на ЗАЕС

Наразі ситуація щодо ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Причиною цього є постійні обстріли, які чути на території ЗАЕС.

Таку заяву у четвер, 13 березня зробив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення МАГАТЕ.

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Яка ситуація на ЗАЕС

Гроссі розповів, що команда МАГАТЕ продовжує моніторити ядерну безпеку, зокрема стан обслуговування об'єктів на станції. Водночас він наголосив, що загроза ядерній безпеці в Україні залишається постійною через регулярні обстріли.

Нестабільна ситуація з ядерною безпекою спостерігається на Запорізькій АЕС. За даними МАГАТЕ, на її території регулярно чути вибухи,

– заявив він.

За його словами, станом на сьогодні на відкритому розподільчому пристрої 750 кіловатів триває ремонт вимикача однієї з трьох ліній електропередач, які й надалі залишаються відключеними через бойові дії у цьому районі.

Тривають роботи з технічного обслуговування головного трансформатора 5-го енергоблока. Крім того, під час перевірки рівня води у 12 ставках-охолоджувачах підтверджено, що її обсягу достатньо для охолодження всіх шести реакторів у зупиненому стані.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що МАГАТЕ, ймовірно, вперше здійснило ротацію свого персоналу на Запорізькій АЕС через окуповані території України. Сам Гроссі назвав це вимушеним кроком для захисту працівників агентства.