Зафіксовано влучання у 9 локаціях: вночі Росія вдарила 60 ударними БпЛА

Вночі 27 травня Росія знову вдарила по Україні ударними БпЛА. Загалом було зафіксовано 60 безпілотників.

На жаль, є влучання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки зафіксовано влучань цієї ночі

Російська атака розпочалася о 23:50 26 травня. Ворог запустив 60 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із російських Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, а такого Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 ППО знешкодила 43 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні України.

35 із них було збито вогневими засобами ураження, ще 8 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях,

– розповіли у Повітряних силах.

Наразі відомо, що від атаки постраждала Сумщина, Дніпропетровщина та Харківщина.