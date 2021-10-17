Загадкова смерть дипломата у Києві: ЗМІ назвали ім'я загиблого
Джерело:"РБК- Україна"
У Києві на Осокорках знайшли тіло 60-річного чоловіка, який працював дипломатом. ЗМІ повідомили, що мовиться про Віктора Крижанівського.
Смерть дипломата наступила 16 жовтня внаслідок нещасного випадку. Про ім'я загиблого виданню розповіли у правоохоронних органах.
До теми Загадкова смерть: у Києві знайшли тіло 60-річного дипломата
У ЗМІ назвали ім'я загиблого дипломата
Напередодні в Києві на дачному масиві Осокорки виявили загиблим дипломата. Ним виявився Віктор Крижанівський,
– мовиться у повідомленні.
За інформацією Вікіпедії, Віктору Крижанівському у грудні мало виповнитись 60 років. Напередодні, 16 жовтня, поліція повідомляла, що загинув саме 60-річний чоловік.
У ЗМІ повідомили, що померлий дипломат – Віктор Крижанівський / Фото "МК-ЕСТОНІЯ"
Правоохоронці розповіли, що загиблий впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім підвівся та попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила хатня робітниця.
У поліції розповіли, що:
- "згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми";
- слідчим розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство із приміткою "нещасний випадок";
- наразі триває досудове розслідування.
Що відомо про Віктора Крижанівського: коротко
- Майбутній дипломат народився 1 грудня 1961 року в Житомирі.
- У 1984 році закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю юрист та аспірантуру Інституту держави і права Академії наук УРСР. Був кандидатом юридичних наук.
- Починав кар'єру на посаді аспіранта Інституту держави і права Академії наук УРСР. З 1992 року працював у дипломатичній службі.
- З 2010 року – послом України в Естонії. З 2017 року – спеціальним представником України з придністровського врегулювання.