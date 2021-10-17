Загадкова смерть дипломата у Києві: ЗМІ назвали ім'я загиблого

У Києві на Осокорках знайшли тіло 60-річного чоловіка, який працював дипломатом. ЗМІ повідомили, що мовиться про Віктора Крижанівського.

Смерть дипломата наступила 16 жовтня внаслідок нещасного випадку. Про ім'я загиблого виданню розповіли у правоохоронних органах.

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У ЗМІ назвали ім'я загиблого дипломата

Напередодні в Києві на дачному масиві Осокорки виявили загиблим дипломата. Ним виявився Віктор Крижанівський,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією Вікіпедії, Віктору Крижанівському у грудні мало виповнитись 60 років. Напередодні, 16 жовтня, поліція повідомляла, що загинув саме 60-річний чоловік.



У ЗМІ повідомили, що померлий дипломат – Віктор Крижанівський / Фото "МК-ЕСТОНІЯ"

Правоохоронці розповіли, що загиблий впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім підвівся та попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила хатня робітниця.

У поліції розповіли, що:

"згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми";

слідчим розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство із приміткою "нещасний випадок";

наразі триває досудове розслідування.

Що відомо про Віктора Крижанівського: коротко