Загадкові мітки на під’їздах Дніпра: правоохоронці з’ясували причину

Мешканці Соборного району Дніпра виявили на дверях під’їздів дивні мітки. Найбільше помітили на житловому масиві "Перемога".

Невідомі малювали крейдою цифри на вході в під’їзд, повідомляє "Наше місто".

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У соціальних мережах люди припустили, що ці позначки або жарт, або код для квартирних злодіїв.

Патрульні поліцейські з’ясували, що мітки не мають ніякого відношення ні до розіграшів, ні до крадіжок – цифри на під’їздах малювали продавці картоплі.



Мітки на під'їздах у Дніпрі потурбували жителів / Фото: Твоє місто

Продавці ставлять мітки там, де вже були, щоб не ходити двічі і не турбувати мешканців. При огляді авто нічого забороненого у них не виявили.



Мітки на під'їздах / Фото: Твоє місто