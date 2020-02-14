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      Загадкові мітки на під’їздах Дніпра: правоохоронці з’ясували причину

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      Цифри на під'їздах: жарт чи справа рук злодіїв / nashemisto.dp.ua

      Мешканці Соборного району Дніпра виявили на дверях під’їздів дивні мітки. Найбільше помітили на житловому масиві "Перемога".

      Невідомі малювали крейдою цифри на вході в під’їзд, повідомляє "Наше місто".

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      У соціальних мережах люди припустили, що ці позначки або жарт, або код для квартирних злодіїв.

      Патрульні поліцейські з’ясували, що мітки не мають ніякого відношення ні до розіграшів, ні до крадіжок – цифри на під’їздах малювали продавці картоплі.

      цифри
      Мітки на під'їздах у Дніпрі потурбували жителів / Фото: Твоє місто

      Продавці ставлять мітки там, де вже були, щоб не ходити двічі і не турбувати мешканців. При огляді авто нічого забороненого у них не виявили.

      загадкові цифри
      Мітки на під'їздах / Фото: Твоє місто

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      сьогодні
      19835
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Дніпра
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