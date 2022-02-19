Про це пише американське CNN, редактори якого подивились на супутникові знімки. Також вони поговорили з трьома неназваними джерелами в розвідці США.

До теми Нещодавно побудований у ключовій зоні Білорусі понтонний міст зник

Вони тримали на контролі як спорудження, так і демонтаж цього мосту через загрозу вторгнення російської армії в Україну з території Білорусі.

Стежили, то вони стежили, але навіть розвідка не розуміє, що це взагалі було.

Це була частина навчань у рамках "Союзна рішучість-2022" чи підготовка до вторгнення в Україну поблизу Києва? Проте боюсь, що відповіді на запитання ми так і не дізнаємось, бо правда – не їхня сильна сторона.

"Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео (початок теми з 01:30 хвилини)



Інакше як так може бути, що спочатку Олександр Лукашенко говорить, що війна, якщо Україна в неї в'яжеться, триватиме максимум 3 дні. Уже далі його міністерство закордонних справ стверджує, що Білорусь ніколи не погрожувала і не збирається погрожувати Україні.

Лукашенко поїхав по нові методички у Москву

І от понтонний міст за 6 кілометрів від українських кордонів, а Лукашенко кричить: "Путіне, дай нам над'ядерну зброю".

У разі потреби, якщо наші супротивники та суперники зроблять безглузді дурні кроки, ми розмістимо не лише ядерну зброю, а ще над'ядерну, щоб захистити свою територію,

– сказав він.

Також самопроголошений президент Білорусі додав, що хоч він і будував з Україною добросусідські відносини, але все змінилося, а тому якщо Володимир Путін вирішить визнати ОРДЛО, то це зробить і він.



Лукашенко заявив, що може визнати псевдореспубліки / Фото Getty Images

На цьому певно методички закінчились, тому він поїхав за новими до Москви. Телеграм "Пул Первого", який має "доступ к телу" повідомив, що Лукашенко прилетів у Росію, щоб обговорити з Путіним:

питання безпеки;

спільні дії щодо забезпечення національних інтересів;

розвиток торговельно-економічного співробітництва.

Ще, це треба процитувати, президенти Росії та Білорусі планують узяти "активну участь" у "цікавих заходах". Отак і написано.

"Зовнішнє керування" Європи

Цікаво, що саме на 19 лютого заплановано проведення навчань сил ядерного стримування з бойовими пусками балістичних та крилатих ракет, які, до слова, у великій кількості є у Криму.

"Це потенційний сигнал країнам НАТО, що "ми можемо й для вас становити ракетну загрозу", адже зараз Крим – це фактично величезна російська військова база, з якої вони можуть цими ракетами погрожувати східному флангу Альянсу", – зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

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До речі, спеціально для тих, хто говорить про "зовнішнє керування" Україною, бо нас нібито не кличуть за стіл перемовин, коли обговорюють нашу долю. Я вам скажу, що Росія з Білоруссю теж можуть вільно обговорювати безпеку в Європі, при цьому саму Європу на ці перемовини покликати забули.

Це вже можна вважати "зовнішнім керуванням" Європи чи ще ні?

Було б звісно добре, якби замість розмов про безпеку в Європі, вони забезпечили безпеку на окупованих ними ж територіях. Проте певно не для цього вони створювали там напругу, щоб тепер повертати все в мирне русло.