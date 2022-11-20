Загальна мобілізація 2022 – 2023: які строки військової служби

В Україні вкотре продовжили загальну мобілізацію. Нашу державу боронять військові Збройних Сил, Нацгвардії, ТРО та органів охорони правопорядку.

24 канал розібрався, скільки триває проходження військової служби в Україні.

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Строки військової служби в Україні передбачені статтею 23 Закону України про військову службу та військовий обов'язок.

Строки строкової військової служби:

до 18 місяців – для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

до 12 місяців – для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра;

для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні: для осіб рядового складу – 3 роки, для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;

від 2 до 5 років – громадяни, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;

Офіцери з-поміж військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи:

спеціальностями льотного складу авіації – 10 років;

іншими спеціальностями – 5 років;

інших громадян – від 1 до 5 років.

Строки служби під час мобілізації

Особи, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію та призначаються на посади, строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються відповідно до порядку закону, зазначеному до цього.

Військовослужбовці строкової військової служби та військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється 6 місяців.

Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на шість місяців або на строки, визначені частиною четвертою цієї статті. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.

Для громадян України, які призвані на військову службу, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, – до 18 місяців;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, – на строки, визначені рішенням Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

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Термін служби під час воєнного стану

Для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, передбачений законом, військова служба продовжується понад встановлені строки:

у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) – до термінів, визначених рішенням Президента України, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов'язок;

з моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) – до оголошення демобілізації, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов'язок;

Для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки:

з моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов'язок;

з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов'язок.

Військовослужбовці під час воєнного положення не мають права на відпустку, окрім як у випадках, вказаних у законі.

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Депутати пропонують додати можливість військовим йти у відпустку на 10 днів у законопроєкті № 8081 Про внесення зміни до пункту 18 статті 10−1 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.