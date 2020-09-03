Останнім часом більше людей в Україні почали відповідально ставитися до споживання. Наразі люди купують менше поліетиленових пакетів, а також намагаються сортувати сміття.

Окрім того, в Києві вже діє спеціальна сортувальна станція, де людям можуть пояснити правила сортування. Наскільки популярним серед українців є відповідальне сортування сміття у побуті – читайте в сюжеті 24 каналу.

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Цікавим є те, що відомі всім стаканчики від кави також сортують, адже насправді вони зроблені не з паперу. Викидати їх не можна, бо всередині є тонка поліетиленова плівка, через яку вони не розкладатимуться. Проте стаканчики можна здавати на сортування.

Як розпочати сортувати сміття

За словами дівчини, яка вже приблизно 2 роки сортує сміття, на відповідне рішення вплинуло кілька факторів:

екскурсія на сортувальну базу "Україна без сміття";

загальний екотренд;

поїздка на сміттєзвалище, де вона побачила весь масштаб непереробленого сміття.

Усе відсортоване сміття дівчина самостійно привозить на київську сортувальну базу. Вона зазначила, що іноді можна зустріти окремі сміттєві контейнери для роздільного сортування, в які часто викидають й інше сміття. Однак чи сортують його потім невідомо.

Водночас для правильного сортування сміття не вистачить тільки відповідальності і бажання зробити світ чистішим – потрібні ще гроші. Аби відвезти сміття на перероблювання, потрібно домовитися про перевезення за відповідну плату, адже просто в руках його не понести.

Громадська організація "Україна без сміття"

Станції сортування "Україна без сміття" виповнилося 2 роки. В цій організації приймають вторинну сировину, а те, що не піддається сортуванню – спалюють. Все інше спресовують і відправляють на завод для утилізації та перероблювання. Співробітниця станції зазначила, що деколи приїжджає настільки багато людей, що вишиковуються черги. За її словами, у будні приходять 200 – 300 людей за добу, а на вихідних – понад 400.

За 2 роки станція вже віддала на перероблювання приблизно 2 тисячі тонн пластику, стільки ж паперу та понад 100 тонн металу. Проте екоактивісти поскаржилися на відсутність державної політики у цій сфері.



Станції сортування "Україна без сміття" виповнилося 2 роки / Скриншот з відео

"Наразі в школах немає відповідних програм, а більшість дорослих не займаються сортуванням. Це суспільна проблема, оскільки потрібно краще інформувати громадськість про те, що є така альтернатива. Також є важливий аспект – на державному рівні немає законодавчого регулювання про те, як кожен має обходитись з відходами", – розповіла комунікаційна менеджерка організації "Україна без сміття" Анна Яблучна.

На станції працює приблизно 30 людей, більшість – на волонтерських засадах. Здебільшого це студенти, які поєднують роботу з навчанням. Невдовзі сортувальні бази в Україні можна буде відкрити за франшизою.



На станції працює приблизно 30 людей / Скриншот з відео

"Україна без сміття" – це громадська організація, інших альтернативних проєктів в Україні наразі немає. Однак вже восени вони запустять франшизу. Тож подібні станції можуть з'явитися в інших містах. Окрім того, екоактивісти сподіваються на державні ініціативи у цьому напрямку.