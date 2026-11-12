Перший за 14 років: в Іспанії мільйони людей вийшли на страйк через житлову кризу

В Іспанії 11 листопада відбувся загальний страйк, який об'єднав близько 4 мільйонів людей проти зростання вартості житла. Масова акція протесту паралізувала роботу транспорту та підприємств у найбільших містах.

Як повідомляє видання The Guardian, ініціаторами протестів виступили асоціації орендарів, до яких згодом долучилися провідні профспілки країни.

Що відомо про страйк?

У низці промислових секторів, зокрема в автомобілебудуванні та портах, участь працівників у зупинці роботи сягнула 90%, а серед служб вивезення сміття становила 82%.

Найбільшу активність зафіксували в прибережних регіонах, зокрема в Каталонії та Андалусії, де проблема доступності нерухомості стоїть найгостріше.

Надзвичайно важливо нагадати людям, що ми, робітники, які також є орендарями або виплачують іпотеку, маємо силу зупинити виробництво і паралізувати економіку,

– заявила представниця Спілки орендарів Мадрида Сандра Мора в етері телерадіокомпанії RNE.



Протести в Іспанії / AP Photo/Francisco Seco

Блокування магістралей та сутички в містах

У Барселоні протестувальники ще з опівночі перекрили входи до заводів, ринків і транспортних вузлів, перегородивши ключові автомагістралі палаючими шинами.

Увечері колона заповнила головний торговельний проспект міста, скандуючи вимоги про зниження цін на житло. Ближче до ночі групи мітингувальників підпалили сміттєві баки та розбили кілька вітрин, що спровокувало сутички з правоохоронцями.



Сутички під час мітингів в Іспанії / AP Photo/Francisco Seco

У Мадриді, попри зливу, на центральні бульвари вийшли близько 120 тисяч людей. Біля головного оптового ринку сталися сутички між пікетувальниками та силовиками, загалом у країні за незначні порушення затримали понад 50 осіб.

Водночас у низці південних міст, таких як Севілья та Кадіс, вуличні марші скасували через штормові пориви вітру до 120 кілометрів на годину.

Мій син має 43 роки і досі не має власного житла, бо не може його собі дозволити,

– поділилася 74-річна учасниця демонстрації в Мадриді Альмудена Лопес, зазначивши, що фахівець у сфері IT змушений орендувати кімнату у спільній квартирі.

Масштаби протестів: дивіться відео

Зростання цін на оренду та політичний розкол

Громадське обурення загострилося у вересні після примусового виселення 87-річної Марікармен Абаскаль із помешкання, де вона прожила понад сімдесят років.

На тлі активного перетворення житлового фонду на туристичні апартаменти та спекулятивні активи вартість оренди в Іспанії за останнє десятиліття підскочила на 80%, тоді як ціни на купівлю житла зросли на 63%.

Є одна проблема, яка розколює країну, і це труднощі, з якими стикаються багато людей, намагаючись отримати доступ до житла,

– наголосив лідер профспілки Робітничі комісії Унай Сордо в коментарі Cadena Ser.

Загальний страйк спалахнув за два тижні до позачергових парламентських виборів, призначених на 29 листопада.

Прем'єр-міністр Педро Санчес підтримав вимоги профспілок, тоді як лідерка Мадридського регіону Ісабель Діас Аюсо звинуватила страйкарів у намаганні тримати громадян у заручниках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 5 листопада у Франції відбулися масштабні протести, які охопили десятки міст. Учасники акцій вимагали підвищення зарплат, а профспілки заявили, що продовжуватимуть мобілізацію, доки влада не виконає їхні вимоги.