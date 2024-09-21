Зеленський закликав вшанувати загиблих військових хвилиною мовчання 1 жовтня: деталі

Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України, 1 жовтня, закликав вшанувати загиблих Героїв хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський пояснив, що з Герої мають жити у наших серцях. Щодня в Україні о 9:00, згідно з указом президента від 16 березня 2022 року, відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

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В Україні 1 жовтня відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання

Стій. Зупинись. Згадай тих, хто віддав своє життя за незалежність. За те, щоб Україна була вільною. 1 жовтня о 9:00 у День захисників та захисниць України – загальнонаціональна хвилина мовчання,

– мовиться у ролику.

Володимир Зеленський написав, що наш обов'язок – вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави.

Загальнонаціональна хвилина мовчання о 9:00 1 жовтня: дивіться ролик

Пам'ятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною,

– закликав президент.

Володимир Зеленський заявляв у лютому 2024 року, що Україна втратила на війні загиблими 31 тисячу українських військових.

Щодо нещодавньої публікації The Wall Street Journal, що у війні з Росією загинуло 80 тисяч українських військових, то президент сказав, що ці дані не відповідають дійсності.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває всім родинам, які втратили рідних на війні. Вічна слава і вічна пам'ять Героям.