Зупиніться, щоб згадати: що потрібно знати про загальнонаціональну хвилину мовчання

В День захисників і захисниць, 1 жовтня, о 09:00 відбулася всеукраїнська хвилина мовчання в пам'ять про загиблих Героїв. У цей день і в цей момент вся країна на мить зупинилася, щоб вшанувати пам'ять тих, хто повернувся з війни на щиті.

Зокрема, в низці міст було на деяких час буде призупинено рух транспорту. Про те, чому хвилина мовчання є важливою для українців, як цей ритуал зародився та що буде відбуватися в містах України – розповідає 24 Канал.

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Звідки пішла традиція вшанування хвилиною мовчання

Хвилина мовчання, як символ поваги до загиблих, практикується у багатьох культурах і релігіях для вшанування пам'яті та вираження співчуття родинам і близьким. Хоча важко точно визначити її походження, подібні ритуали комеморації існують із давніх часів, однак саме трагічні події ХХ століття зробили хвилину мовчання загальноприйнятим символом скорботи за мільйонами жертв.

До 2022 року в Міністерстві оборони України існувала традиція – щодня бити у дзвін і оголошувати імена загиблих.

Вже у березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження щоденної хвилини мовчання о 9:00. Цей крок став символом єдності українців у боротьбі за незалежність та вшанування пам'яті загиблих військових і мирних мешканців, а також знаком солідарності та підтримки тих, хто переживає втрату.

Хвилина мовчання в Україні: дивіться відео

Які заходи відбувалися у містах України

Київ

1 жовтня о 9:00 Київ вшанує пам'ять загиблих Захисників і Захисниць хвилиною мовчання та зупинкою руху на Хрещатику та Майдані Незалежності. У рамках заходів на державному рівні хвилина мовчання відбудеться о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності,

– йдеться в повідомленні КМДА.

В центрі міста рух було призупинено приблизно на 10 хвилин.

Управління патрульної поліції в Києві зупинило рух транспорту на вулиці Хрещатик у районі перехрестя з Алеєю Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05.

КМДА закликала киян та гостей столиці приєднатися до вшанування пам'яті полеглих героїв і зупинитися о 9:00, щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Львів

У Львові також призупиняли роботу автобусів, трамваїв і тролейбусів. З 9:00 до 9:01 на зовнішніх табло електротранспорту марки "Електрон" замість номерів маршрутів було відображено гасло "Герої не вмирають!". Водіїв автомобілів просили зупинитися в цей час разом із громадським транспортом.

Прошу вийти з дому, машини, трамвая, прикласти руку до серця і подякувати тим, хто віддав найцінніше за незалежність. Пригадайте когось із наших знайомих. Подумайте про тих, за кого нікому молитися. Пам’ять – це те, чого ми ніколи не віддамо,

– закликав містян мер Львова Андрій Садовий.

Також на території міста було визначено понад 20 локацій, де патрульна поліція на одну хвилину зупинить рух приватного та громадського транспорту і через гучномовці повідомляли львів'янам про хвилину мовчання, щоб якомога більше людей змогли приєднатися.

Крім того, на одну хвилину зупинялася робота шкіл, ЦНАПів, соціальних служб, сервісних центрів "Львівводоканалу", "Львівтеплоенерго", районних адміністрацій та інших міських установ.

Чернівці

У Чернівцях кожного дня о 9:00 шикуються поліцейські, перехожі зупиняються. Люди виходять з офісів, дзвонять дзвони.

Чернівці чи не єдиний обласний центр, де таке вшанування героїв стало щоденною практикою. Важливим також є те, що для містян – це не рутина.

Луцьк

Луцьк також приєднається до загальнонаціональної хвилини мовчання. У місті на 5 хвилин зупиняли рух транспорту. Відповідне розпорядження було опубліковано на сайті Луцької міської ради.

Управлінню патрульної поліції області доручено організувати зупинку громадського та приватного транспорту, а також перекриття центральних вулиць міста на період оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання з 08:58 до 09:03.

Після хвилини мовчання відбулося покладання квітів до пам'ятного знака "Борцям за волю та незалежність України" на Київському майдані та біля пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – Герої нескореної України" на Театральному майдані обласного центру.

Миколаїв

Ще одне місто, де було зупинено рух комунального транспорту на 1 хвилину – Миколаїв.

Миколаїв доєднається. Зупиниться весь комунальний транспорт. Зупиніться і ви. Маємо пам'ятати про ціну незалежності,

– написав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.