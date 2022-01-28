Загальнонаціонального локдану в Україні не буде, – Ляшко

Віктор Ляшко заявив, що загальнонаціонального локдану в Україні не буде. Зокрема через неоднорідну епідситуацію в різних регіонах.

Міністр підтвердив, що порадив перейти на дистанційну освіту у навчальних закладах. Про це очільник міністерства розповів 28 січня.

До теми Ляшко назвав області, які незабаром можуть потрапити до червоної зони

Локдауну в Україні не буде

Віктор Ляшко пояснив, що дітям рекомендували піти на канікули або перейти на два тижні на дистанційне навчання. Проте рішення має ухвалювати кожен окремий регіон.

"Чому це не робиться загальнонаціональним правилом? Тому що епідситуація неоднорідна в різних регіонах. Сьогодні ми бачимо епіцентр спалаху на Заході України," – заявив Ляшко.

Міністр охорони здоров'я пояснив, що навіть якщо 15 областей будуть червоними, то локдауну не буде.

Локдаун запроваджувати не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який довів свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили хвилі,

– пояснив Ляшко.

Міністр пригадав, що під час першої хвилі 10 областей не були "червоними", а під час другої – 6.

Україна й надалі буде в адаптивному карантині

Очільник міністерства пояснив, що поширення хвороби нерівномірне, тому Україна планує пройти ситуацію в адаптивному карантині. Віктор Ляшко пригадав слова прем'єра, що це роблять для того, щоб: