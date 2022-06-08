Загарбники на Херсонщині цинічно готуються святкувати "день Росії": ситуація на Півдні 7 червня

Завершилась 104 доба героїчного опору України російським окупантам. На Херсонщині загарбники цинічно розпочали підготовку до святкування "дня Росії".

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь" напередодні нової доби 8 червня. Про актуальну ситуацію у регіоні – читайте далі.

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Актуальна ситуація на Півдні України

Збройні Сили України міцно тримають зайняті позиції вздовж лінії зіткнення на Херсонщині та Миколаївщини й готові просуватися у східному напрямку. Ошелешений незламністю українського народу, ворог лютує й з тимчасово окупованих територій гатить системами залпового вогню у бік Миколаєва.

У спробах залякати українців, російські окупанти, зокрема, обстріляли передмістя Миколаєва забороненими міжнародними конвенціями касетними боєприпасами невибіркової дії. Унаслідок ворожого вогню, потерпають сільськогосподарські поля та об'єкти інфраструктури, де спалахують масштабні пожежі.

Крім того, російські окупанти намагались здійснювати повітряну розвідку Миколаївського району – безпілотний літальний апарат "Орлан-10" був успішно знищений вогнем українського зенітно-ракетного підрозділу.

Що відбувається у Херсонській області

В ОК "Південь" повідомили, що важка ситуація наразі у Бериславському районі Херсонщини – туди неможливо доставити гуманітарні вантажі. Тим часом загарбники розпочали підготовку до святкування "дня Росії" на тимчасово окупованих територіях області. Крім того, безпосередньо у Херсоні, окупаційна "адміністрація" готова платити українцям за отримання російського паспорта й підтримку так званого "референдуму".

Однак прихильників серед населення майже немає. Натомість, Херсон регулярно вкривають проукраїнські та антиокупаційні листівки, всюди з'являються державні прапори України,

– запевнили в оперативному командуванні.

Воєнна ситуація у регіоні

До слова, українським ракетно-артилерійським підрозділам й авіації, унаслідок завдання 4 ударів по скупченнях сил противника на Півдні, вдалось знищити кілька одиниць броньованої техніки ворога й склад боєприпасів. У командуванні зауважили, що остаточні втрати російських окупантів уточнюються.

Разом з тим корабельне угруповання противника в акваторії Чорного моря не зазнає змін ані у кількостях, ані у завданнях. На Одещині у межах контрдиверсійних заходів було виявлено мешканця обласного центру, завербованого ФСБ під час перебування на території тимчасово окупованого Криму.