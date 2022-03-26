Загарбники покинули центр Славутича та стоять на околицях
26 березня 2022 , 13:28Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Павлюка
Російські окупанти відступили з центру Славутича. Зараз вони стоять на околицях міста, а в центрі продовжується мітинг проти загарбників.
Про вихід окупантів з центру міста повідомив мер Юрій Фомічев. Зараз він разом із місцевими мешканцями на проукраїнському мітингу.
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Мешканці Славутича разом із міським головою зараз стоять на центральній площі міста. Там від ранку триває мітинг проти окупантів.
Загарбники покинули центр міста, і зараз вони залишаються на околицях Славутича.