Загарбники покинули центр Славутича та стоять на околицях

Російські окупанти відступили з центру Славутича. Зараз вони стоять на околицях міста, а в центрі продовжується мітинг проти загарбників.

Про вихід окупантів з центру міста повідомив мер Юрій Фомічев. Зараз він разом із місцевими мешканцями на проукраїнському мітингу.

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Мешканці Славутича разом із міським головою зараз стоять на центральній площі міста. Там від ранку триває мітинг проти окупантів.

Загарбники покинули центр міста, і зараз вони залишаються на околицях Славутича.

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