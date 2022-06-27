Загарбники збирають "податки" на окупованій Харківщині та переводять всіх на "російські" пенсії

Попри важку ситуацію на всіх ділянках фронту з обох боків російські окупанти не припиняють роботу з анексії міст, які вони змогли тимчасово захопити. Називаючи це "інтеграцією", росіяни фактично погіршують гуманітарну та соціальну кризу.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, майже у кожному тимчасово окупованому місті російські війська створили "військові адміністрації", які фактично займаються терором місцевого населення та розповсюдженням пропаганди. Для якогось хоча б умовного покращення, ліквідації наслідків знищення інфраструктури, окупанти не роблять взагалі нічого.

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Так, у Балаклії на Харківщині люди живуть без світла вже майже два тижні, але росіян наявність такої проблеми зовсім не турбує.

Збирали гроші ще до відкриття "податкової"

Десь з 10 червня представники так званої "адміністрації" окупованого міста оголосили про те, що в Балаклеї незабаром почне працювати "податкова служба".

Попри те, що старт роботи "податківців" мав відбутися 20 червня, загарбники почали збирати гроші з підприємців ще з середини місяця.

Місцеві колаборанти разом з російськими військовими та привезеними з країни-агресорки чиновниками кожного дня здійснювали рейди та збирали з бізнесменів гроші.

Найбільші суми окупанти отримали від тих людей, які торгують товарами на місцевому ринку. При цьому "вартість" одного торгового місця загарбники значно підвищили, пояснюючи це "скрутними обставинами".

20 червня окупанти оголосили про початок роботи "податкової" та заявили про те, що всі місцеві жителі мають отримати російський ідентифікаційний номер. У всіх своїх документах загарбники пишуть "Балаклія, Бєлгородської області".

Оскільки ж жодна з російських банківських систем на нещодавно окупованих територіях України не працює, всі збори проводять виключно готівкою. Звісно, майже всі гроші осідають у кишенях відповідальних за напрямок російських генералів. За виключенням тих коштів, які крадуть безпосередньо військові, що займаються зборами.

Місцевим мешканцям, звісно ж, подібна спритність з боку окупантів зовсім не подобається. Адже загарбники розповідають їм про "настання кращого життя", але при цьому фактично грабують людей, зовсім не переймаючись розв'язанням проблем, які самі ж і створили.

Пенсіонерів змушують просити російську пенсію

Крім того, окупанти в класичному для себе стилі почали боротьбу за розуми пенсіонерів. Загарбники намагаються грати з літніми людьми на ностальгії по СРСР, розповсюджують купу пропагандистських листівок та проводять різноманітні інформаційно-психологічні заходи.

Отримати ж лояльне ставлення осіб пенсійного віку росіяни хочуть за рахунок банального підкупу. Окупанти кажуть, що у випадку написання заяви на ім'я гауляйтера Юрія Шевченка Росія почне сплачувати людям пенсії. При цьому в "документі" треба вказати, що перехід на соціальне забезпечення від Росії відбувається "у зв'язку з обставинами, що склалися".



Приклад заяви для переходу на російську пенсію в Балаклії / Фото з соцмереж