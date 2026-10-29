Удар по Чернігову: Росія вбила 15-річну гімнастку та її однокласницю

Унаслідок російського удару по центру Чернігова 29 жовтня загинули двоє 15-річних дівчат – Яна Пєшкова та Марія Мозгова. Вони навчалися в одному ліцеї, а одна з них займалася художньою гімнастикою.

Як повідомили в офіційній спільноті ліцею №1 у Facebook, загиблі дівчата здобували освіту в десятому класі цього навчального закладу.

Кого вбила Росія?

Наша ліцейна родина переживає невимовний біль та непоправну втрату. Сьогодні під час ворожої атаки на Чернігів загинули дві наші учениці – Пєшкова Яна та Мозгова Марія,

– висловили співчуття родинам загиблих в групі.

Як зазначили у місцевій студії художньої гімнастики Magic sports, Яна Пєшкова була їхньою вихованкою. Росія забрала життя юної гімнастки, яка лише почала будувати плани на майбутнє.

Їй було лише 15 років. Вона була вихованкою нашої студії, частиною нашої спортивної родини. Дівчинкою, у якої попереду мало бути ціле життя, стільки мрій, планів і щасливих моментів… Але Росія вирішила по-іншому,

– написали у спортивній студії.

У закладі додали, що дівчина назавжди залишиться в їхній пам'яті світлою, щирою та усміхненою, а також висловили співчуття її родині: "Немає слів, здатних втамувати такий біль. Світла пам'ять. Наша Яна – наше янголятко".

Нагадаємо, Росія завдала удару по центральній частині Чернігова, застосувавши "Бандероль". Ворожа атака призвела до загибелі двох людей. Також відомо про щонайменше 35 постраждалих.