Загибель 7-річного українця в Польщі: що відомо про батька, який вчинив різанину

Нещодавно у Тарнуві, що в Польщі, чоловік порізав ножем дружину і сина. Від отриманих ран 7-річний хлопчик помер. Сам чоловік перед цим проходив психіатричне лікування.

Прокуратура Тарнува розпочала розслідування домашнього конфлікту в родині українців, який призвів до смерті маленького хлопчика.

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У батька були проблеми з психікою

За інформацією слідства, батько хлопчика напав на сім'ю. Він поранив свого сина, дружину та навіть себе. Після цього він вистрибнув з вікна другого поверху і намагався втекти.

З'ясувалося, що чоловік незадовго до трагедії проходив психіатричне лікування. Це підтвердила його дружина.

За словами жінки, чоловік обняв її та дитину вранці, потім дістав ніж і напав,

– зазначив прокурор Мечислав Сєніцький.

Водночас нападника допитаються тільки тоді, коли це дозволять лікарі.

До слова, глава родини вже декілька років легально працює в Польщі. У травні до нього переїхали дружина та син.

У Польщі загинув 23-річний українець: що відомо

На трасі між польськими містами Любліном та Варшавою сталась аварія. Внаслідок ДТП загинув 23-річний українець. Чоловіка збив вантажний автомобіль під час того, як він малював дорожню розмітку.