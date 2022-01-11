Загибель двох військових на Донбасі: прокуратура взялась за розслідування
Джерело:Офіс генпрокурора
На Донбасі трагічно загинули двоє українських захисників. 10 січня вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. На місці події працюють прокурори, слідчо-оперативна група, експерти та спеціалісти вибухо-технічної служби.
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Як сталася трагедія
За попередньою інформацією, військові загинули під час робіт по відновленню мінно-вибухових загороджень на підконтрольній Україні території. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Трагічний інцидент стався поблизу населеного пункту Крута Балка, що у Донецькій області.
Де розташоване селище Крута Балка: дивіться на карті
Розслідують недбале ставлення до служби
Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до служби, яке спричинило тяжкі наслідки, вчиненого в умовах особливого періоду. За це "світить" від 5 до 7 років у в'язниці.
На Донбасі знайшли мертвим молодого контрактника
На Донеччині розслідують можливе самогубство 18-річного військового-контрактника. Хлопця, уродженця Кривого Рогу, знайшли мертвим 9 січня. За попередньою інформацією, він вистрелив собі у голову зі штатної зброї. Сталося це у місці проходження військової служби.Зверніть увагу! Схожий випадок стався на початку 2022 року. 3 січня без ознак життя знайшли військового із Запорізької області. Основна версія – самогубство. Втім, розглядають й інші.
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