Роковини смерті командувача Ірану Сулеймані: на кладовищі пролунали вибухи, багато жертв

У середу, 3 січня, в Ірані, де проходила церемонія з нагоди загибелі головнокомандувача країни Касема Сулеймані, пролунало декілька вибухів. Відомо, що внаслідок цього загинули принаймні 73 особи.

Варто зазначити, що Сулеймані ліквідували у ніч проти 3 січня 2020 року. США завдала ракетного удару по Багдаду, яким і було ліквідовано іранського генерала.

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Вибухи біля церемонії

В іранському місті Керман 3 січня під час церемонії з нагоди четвертої річниці загибелі генерала Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані один за одним пролунало два вибухи.

На кладовищі в Кермані раптово пролунали вибухи: дивіться відео

Спочатку керівник екстреної служби міста повідомив, що відомо принаймні про 20 загиблих та 20 поранених. Згодом стало відомо про збільшення кількості жертв – речник екстрених служб Ірану заявив, що 73 людини були вбиті, а 171 – поранена.

Влада попросила людей покинути район. Декілька осіб отримали травми внаслідок тисняви, що утворилася через раптові вибухи. На місце оперативно прибули автомобілі швидкої допомоги.

Ситуація на церемонії до дня смерті іранського командувача: дивіться відео

Наші групи швидкого реагування евакуюють поранених. Але хвилі натовпу блокують дороги,

– заявив голова Червоного Півмісяця провінції Керман.

Остаточно невідомо, що стало причиною інциденту. За неофіційною інформацією, поблизу кладовища могли вибухнути газові балони. Також є припущення, що ситуація є наслідком атак смертників.

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Ліквідація заступника ХАМАС в Лівані

Варто заначити, що інцидент стався через день після того, як заступник лідера ХАМАС Салех аль-Арурі загинув після нальоту безпілотників у Лівані. Вибух стався біля офісу бойовиків у передмісті Бейрута 2 січня. Влада країни звинуватила в атаці Ізраїль – ізраїльська сторона відмовила коментувати ці припущення.

Через загибель заступника лідер ХАМАС повідомив, що припиняє будь-які переговори про звільнення заручників або можливе перемир'я в Газі.