На місці вбивства Ірини Фаріон був запах Зінченка: як це встановили

Експертиза підтвердила, що запах В'ячеслава Зінченка був на місці вбивства Ірини Фаріон. Це вдалося встановити після певних дій.

Яка експертиза визначає запах людини?

Мова про одорологічну експертизу, тобто запахову.

16 грудня у Львові допитали старшого судового експерта одорологічної експертизи – Віталія Мандрика.

Кожна людина має свій індивідуальний запах, він унікальний так само, як ДНК чи відбитки пальців. Експертиза проводиться в спеціальному приміщенні за допомогою як мінімум трьох собак, які ідентифікують фрагменти запахів, вилучених з місця події,

– розповів Мандрик.

Експертизу проводили в три етапи. Собаки на 99% підтвердили збіг запаху підозрюваного із запахом на місці події.

Довідка. Одорологія як наука виникла в 1950-х. Запахи аналізує спеціально підготовлений собака-детектор. А висновок одорологічної експертизи використовують як доказ у кримінальних провадженнях. Експертизу призначають постановою (ухвалою) суду в кримінальних справах. Зокрема, собака встановлює, чи походять запахові сліди, наявні на наданих предметах або фрагментах одного предмету, від особи, яку перевіряють.

Що розповіли запахові експерти в справі Фаріон: дивіться відео з суду

Що ще було на засіданні?

Донька Ірини Фаріон Софія Особа звинуватила захист Зінченка в тому, що той затягує справу. Прокурор погодився.

Цього дня було вже 36 судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

