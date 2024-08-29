Загибель Монастирського та посадовців МВС у Броварах: слідчі завершили досудове розслідування

Слідчі завершили досудове розслідування у справі загибелі керівництва МВС у Броварах 18 січня 2023 року. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 посадовців ДСНС.

Досудове розслідування було завершено ще у листопаді 2023 року. Увесь цей час підозрювані, їхні захисники та потерпілі ознайомлювалися з матеріалами справи.

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Що встановило розслідування у справі авіатрощі у Броварах

У прокуратурі кажуть про порушення правил безпеки польоту.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України,

– кажуть прокурори.

Так, у січні 2023 року до Харківської та Дніпропетровської областей запланували політ керівництва МВС. Слідчі повідомили, що посадовці ДСНС використали для цього гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації.

Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів,

– повідомили у прокуратурі.

Через погану погоду гелікоптер летів на гранично низькій висоті. Пілот побачив перешкоду та, намагаючись уникнути її, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею.

Нагадаємо, що тоді було пошкоджено дитсадок, сусідні будівлі та припарковані автівки. Загинуло загалом 14 людей, а ще 31 особа отримала тілесні ушкодження, серед яких 13 дітей.

Окрім високопосадовців МВС, тоді загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли у садочок.

"Чотирьом посадовцям Управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС інкриміновано порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей… Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону – службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки", – повідомили прокурори.

У ДБР повідомили, що йдеться про: