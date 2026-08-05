МЗС Польщі підтвердило загибель польського волонтера у Харкові внаслідок російського удару

Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило інформацію про загибель польського волонтера Марека Русека-Вольського. Він став жертвою російської атаки в Україні.

Про це повідомив речник польського зовнішньополітичного відомства Мацей Вевюр, зазначивши, що родині загиблого надають необхідну консульську підтримку.

Що відомо про загибель волонтера?

Раніше про смерть Марека Русека-Вольського повідомили його колеги зі спільноти Razem dla Ukrainy ("Разом для України"), адміністратором якої він був. За їхньою інформацією, волонтер загинув 27 липня у Харкові внаслідок влучання російського безпілотника.

Відомо, що Марек Русек-Вольський із 2023 року регулярно приїжджав в Україну з гуманітарними місіями. Він доставляв допомогу до прифронтових громад, насамперед на Харківщині, привозив продукти харчування, корм для тварин, предмети першої потреби та іншу гуманітарну допомогу людям, які постраждали від війни.

Для організації своїх поїздок волонтер постійно проводив збори коштів та речей, наголошуючи, що всі зібрані ресурси безпосередньо передаються тим, хто найбільше цього потребує. У своїх дописах він також розповідав про роботу в зоні бойових дій та допомогу цивільному населенню.

У липні цього року Марек Русек-Вольський повідомляв, що, окрім доставки гуманітарних вантажів, брав участь в евакуації тіл загиблих мирних жителів. Незадовго до своєї загибелі він описував, як став свідком чергової російської атаки безпілотниками, під час якої загинули двоє цивільних.

Нагадаємо, 20-річна волонтерка та студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віталіна Яровенко загинула під час російського ракетного удару по Києву 1 серпня, коли приїхала на місце обстрілу, щоб допомагати постраждалим.

Дівчина навчалася на четвертому курсі освітньої програми "Психологія", була інструкторкою Військового вишколу Києво-Могилянської академії імені Петра Конашевича-Сагайдачного та від початку повномасштабної війни допомагала українським військовим. Віталіна свідомо вирушила на місце атаки, аби рятувати людей, однак загинула внаслідок повторного російського удару.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що медичний екіпаж, у складі якого перебувала Віталіна, потрапив під ракетний обстріл під час надання допомоги пораненим. За його словами, мати дівчини попросила вшанувати пам'ять доньки, надсилаючи російським окупантам "подарунки" з написом "За Віталіну".