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      Загибель юного бійця, що зупинив атаку окупантів на Донбасі: фото хлопця

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      На Донбасі загинув український військовий Євген Керечанин
      На Донбасі загинув український військовий Євген Керечанин / Колаж 24 каналу

      На Донбасі в понеділок, 18 березня, загинув 20-річний військовий з 54-ї окремої механізованої бригади Євген Керечанин. Він ціною власного життя зупинив провокацію проросійських бойовиків та змусив їх відступити.

      Військовий загинув від кулі снайпера біля хутора Вільний, що у Попаснянському районі на Луганщині.

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      Євген перебував на спостережному посту, коли російські окупаційні війська вранці 18 березня відкрили вогонь та намагалися увійти в фланг взводного опорного пункту українських військових на Луганщині. Боєць відкрив вогонь у відповідь, а влучними пострілами примусив противника зупинитися та відступити. Проте, під час операції хлопця застрелив ворожий снайпер.


      Вбитий ворожим снайпером на Донбасі Євген Керечанин

      Хлопець був уродженцем села Деркачовка Сумської області. У травні захиснику України мав би виповнитися 21 рік.

      Військового збираються нагородити посмертно за проявлену мужність.

       

      Скільки військових загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.

      Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Суми
      Джерело: 24 канал
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