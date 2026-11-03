"Її не вистачатиме": на фронті загинула 23-річна бойова медикиня Діана Горун

На фронті загинула 23-річна бойова медикиня Діана Горун із Львівщини, яка мала позивний Марена. Дівчина служила за контрактом і обіймала посаду старшого бойового медика роти ударних БпЛА.

Трагічну звістку повідомили у Гніздичівській територіальній громаді, звідки родом військовослужбовиця.

Що відомо про загибель військової?

Діана народилася у 2003 році в селі Гніздичів на Львівщині. У громаді розповіли, що дівчина свідомо обрала шлях захисту України та присвятила себе порятунку життів українських воїнів.

Діана свідомо обрала непростий, сповнений небезпеки шлях – стати на захист рідної Батьківщини. Вона не залишилася осторонь, а взяла на себе відповідальність боронити Україну, бути поруч із тими, хто щодня дивиться небезпеці у вічі. Своїм покликанням вона обрала рятувати життя українських воїнів, допомагати побратимам і боротися за свободу та незалежність нашої держави. У цьому виборі проявилися її мужність, сила духу та велике серце,

– йдеться у повідомленні громади.

Посестра Діани у Threads згадала її як найкращого медика, якого знала.

"Ми за неї вже мстимось, ми її пам'ятаємо", – написала військовослужбовиця.

Ще один побратим розповів, що Марена була амбітною, мала світлу душу та попри складні життєві обставини не втрачала позитиву.

Сьогодні зранку загинула моя подруга. Молода, амбітна, з щирою світлою душею. Вона пройшла у житті через деяке лайно. Але попри це лишала в серці і надію, і позитив, і щиро ділилась ним з тими, хто поруч. Мені не вистачатиме наших філософсько-житейських розмов і твого скаженого сміху,

– написав військовий.

Нагадаємо, у Херсоні 27 жовтня загинув військовослужбовець і медійник родом з Олешок Володимир Обертас. Трагедія сталася на вулиці Європейській, коли чоловік супроводжував представників медіа та допомагав їм працювати. За попередніми даними, причиною вибуху став вибуховий пристрій.

Обертас тривалий час працював у пресцентрі міської ради, був талановитим фотографом і відеооператором, знімав місцеві свята, весілля та громадські заходи. Від початку повномасштабного вторгнення він долучився до Сил оборони України.

Спершу військовий керував дронами, а згодом став пресофіцером 34-ї окремої бригади морської піхоти.