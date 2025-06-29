Загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку присвоїли звання Героя України

Пілоту F-16 Максиму Устименку присвоїли звання Героя України. Він загинув під час відбиття російської атаки 29 червня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на указ президента України.

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Максим Устименко – Герой України (посмертно)

Указ президента про присвоєння Героя України Максиму Устименку з'явився увечері 29 червня.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно),

– йдеться у ньому.

Устименко був однокурсником загиблого у 2023 році українського льотчика Андрія Пільщикова "Джуса".

"Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі", – написала мати Пільщикова.

Вона додала, що загиблий Устименко був "хлопцем зі сталі".