Писать плохое надо так, чтобы не навредить работе тех, кто пытается исправить плохое.

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А писать хорошее, то, что работает на практике, зачастую нельзя вообще, потому что у нас в государстве хорошее делается только вопреки правилам, только вопреки заявлениям руководителей, только под личную ответственность исполнителей, которые берут на себя все риски и всю ответственность.

Самые эффективные направления – это там, где люди делают все не за бюджетные деньги, путем находчивости, предприимчивости, теневых договоренностей или бескорыстной волонтерской помощи, потому что бюджетные деньги между собой делят, как правило, те, кто не достоин их касаться или просто хочет урвать кусок.

Самые умные и самые лучшие начальники (да, такие тоже встречаются даже на самым высоком уровне) – это те, кто молча дает добро, причем так, что никаких следов добра нет – ни по документам, ни по отчетности ничего не найти.

Они всегда на страже

Служение государству у нас это прежде всего дело добровольное, требующее самопожертвования, личного энтузиазма особого рода – когда ты не смеешь рассчитывать ни на признание, ни на славу, ни на обеспечение, а живешь только счастьем делать свое дело, которое ты лично считаешь необходимым в данный момент.

И страшно то, что вся эта логика по-прежнему полностью противоречит логике государства, которое остается не эффективным, не профессиональным, не современным.

И внутри этой заскорузлой и давно изжившей себя машины, которую заливают деньгами налогоплательщики, продолжают бороться маленькие добровольческие отряды тех, кому не все равно.

Внутри огромных махин командований и бригад реальная боеспособность и боеготовность живет в небольших сводных боевых группах упрямых и стойких людей, которые ведут свою войну на все фронты. Это они готовы и к любой агрессии и к борьбе с глупыми приказами, это они дают 99% реальных результатов. Эта горстка тех, кому не все ровно – и есть настоящая профессиональная армия, чудом выживающая в дебрях уставщины и заробитчан. Это вокруг этих боевых групп и будет в случае большой войны выстраиваться настоящее сопротивление.

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И по своим особым сигналам и тайным знакам находят энтузиасты и добровольцы свой общий язык, выстраивают свои хрупкие контакты и пароли, и по-прежнему будущее и безопасность страны зависит от очень немногих безумно смелых, мотивированных, непреклонных, которые выживают и несут службу вопреки всему, не ради настоящего, а ради будущего, ради своих высоких целей...

А общество не видит этой скрытой и тайной работы, и увидеть не может – не может увидеть, насколько далеки от реальности финансируемые из бюджета карго-культы, и насколько тонкая и мало чем обеспеченная красно-черная линия бойцов защищает Украину от бушующей вокруг стихии. Где никто нас не защитит, кроме нас самих.