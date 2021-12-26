Загинула 11-річна дівчинка: в Україну екстрадували іноземця, який втік після моторошної ДТП
Джерело:Офіс генпрокурора
Чоловіка з Туреччини, якого вважають причетним до смертельної ДТП у Хмельницькому, екстрадували в Україну. Аварія за його участі сталася у 2019 році, тоді загинула 11-річна дитина.
За інформацією правоохоронців, аварія сталася у жовтні 2019 року. Автомобіль, за кермом якого перебував іноземець, проїжджав перехрестя. У той час назустріч рухався чоловік на мотоциклі.
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Що відомо про смертельну ДТП
- Слідство встановило, що швидкість мотоцикліста вдвічі перевищувала допустиму. Громадянин Туреччини не надав йому дорогу, сталося зіткнення. Через це мотоцикл відкинуло на неповнолітню дівчинку-пішохода.
- Внаслідок аварії дитина зазнала численних травм. У реанімацію Хмельницької обласної лікарні дівчинку привезли у стані сильного травматичного шоку. На жаль, врятувати її не вдалося.
Підозрюваного спіймали у Болгарії
Після цього 69-річний чоловік втік й переховувався за кордоном від органів досудового розслідування. Його оголосили у міжнародний розшук. У листопаді підозрюваного затримали на території Болгарії. Звідти його дозволили екстрадувати в Україну. Зазначимо, що іноземця підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть дитини.Зверніть увагу! Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У кримінальному провадженні проти іноземця наразі тривають слідчі дії.
Мотоцикліст – вже за ґратами
Раніше Хмельницький міськрайонний суд оголосив вирок водію мотоцикла. Його засудили до 6 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Адвокати чоловіка подали апеляцію. Станом на грудень 2021 року її розгляд ще не завершили.