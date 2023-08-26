Загинули 3 пілоти, серед них "Джус": у ДБР розслідують зіткнення двох літаків на Житомирщині
Джерело:ДБР
25 серпня під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.
Правоохоронці вже розслідують цю подію. Попередньо її кваліфікували як порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
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Що відомо про аварію
Екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39 зіткнулися в небі.
У Повітряних силах підтвердили, що в авіакатастрофі загинув відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації із позивним "Джус". Про його загибель стало відомо буквально щойно.
Це болюча і непоправна втрата для всіх нас. Також просимо обережно та з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм,
– просять у Повітряних силах.
У ДБР обіцяють провести ретельну перевірку, щоб встановити причини аварії. Особливу увагу приділять вивченню технічного стану літаків. Спеціалісти перевірять, чи було дотримано правил підготовки до польотів, і проведуть ретельну діагностику чорних скриньок.
Втрата кожного воїна – величезна втрата для усієї країни,
– зазначили у відомстві.
В Офісі Генерального прокурора вказали, що зараз проводять першочергові слідчі дії. Місце події оглядають, свідків допитують. Також призначено комплекс експертиз, які будуть проведені у кримінальному провадженні.
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Що відомо про "Джуса"
- Український пілот Андрій Пільщиков із позивним "Джус" служив льотчиком винищувача МіГ-29. З початком повномасштабної війни захищав небо України, брав участь у повітряній обороні Києва.
- Він неодноразово давав інтерв'ю західним ЗМІ, зокрема The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News, де закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.
- На сторінці у соцмережах висловлюють співчуття та сподіваються, що його драйв стане рушієм змін у Повітряних силах. "Ти опікувався молодими, щохвилини думав, що і як в роботі можна покращити, як допомогти іншим. Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом", – пишуть про загиблого пілота.