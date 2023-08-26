Загинули 3 пілоти, серед них "Джус": у ДБР розслідують зіткнення двох літаків на Житомирщині

25 серпня під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.

Правоохоронці вже розслідують цю подію. Попередньо її кваліфікували як порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Що відомо про аварію

Екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39 зіткнулися в небі.

У Повітряних силах підтвердили, що в авіакатастрофі загинув відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації із позивним "Джус". Про його загибель стало відомо буквально щойно.

Це болюча і непоправна втрата для всіх нас. Також просимо обережно та з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм,

– просять у Повітряних силах.

У ДБР обіцяють провести ретельну перевірку, щоб встановити причини аварії. Особливу увагу приділять вивченню технічного стану літаків. Спеціалісти перевірять, чи було дотримано правил підготовки до польотів, і проведуть ретельну діагностику чорних скриньок.

Втрата кожного воїна – величезна втрата для усієї країни,

– зазначили у відомстві.

В Офісі Генерального прокурора вказали, що зараз проводять першочергові слідчі дії. Місце події оглядають, свідків допитують. Також призначено комплекс експертиз, які будуть проведені у кримінальному провадженні.

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Що відомо про "Джуса"