Загинули двоє однорічних малюків: подробиці трагедії у розстріляному Малині на Житомирщині
Джерело:ДСНС
Уночі 8 березня окупанти стріляли по цивільних у містечку Малин, що на Житомирщині. На жаль, від рук орків загинуло 5 невинних людей.
Із них – двоє однорічних малюків. Про трагедію повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Увага Окупанти вдарили ракетами по гуртожитку у Житомирі: є загиблі
Окупанти бомбили містечко
Повідомили, що вчора приблизно в 11 годині вечора кремлівські окупанти скидали бомби на невелике містечко на Житомирщині.
Як наслідок – агресор ущент зруйнував цілу вулицю із 7 будинків. Під час атаки загинуло 5 людей. Із них – двоє малюків, яким ледве виповнився рік.
Розум відмовляється усвідомлювати це. Лише ненависть до окупантів, які вирішили знищити з лиця землі не лише це древнє містечко на Житомирщині, а всю Україну, підіймає людей на звитяжний бій,
– написали рятувальники.
Наразі пошуково-рятувальні роботи у Малині ще тривають. Над цим працює 11 рятувальників.
Вечір був неспокійний, – голова ОВА
Джерело: 24 канал
Загалом за ніч окупанти завдали три авіаційних удари по Житомирщині. Усього за 13 попередніх днів війни прилетіло від рашистів приблизно 40 бомб на цей регіон. Окупанти ціляться зовсім не у військові об'єкти. Про це розповів Віталій Бунечко, голова Житомирської ОВА.
За його словами, вчора загинуло загалом 9 людей на Житомирщині. Із них – 4 військовослужбовців.
Із 5 загиблих людей, зокрема у Малині, окрім немовлят, іще двом було 16 та 20 років.
Це діти, які ні в чому не винні. Вони просто перебували у будівлі, куди прилетіла авіабомба. Жодних військових об'єктів поруч не було,
– зазначив він.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!