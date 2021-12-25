Загинула кількамісячна дитина: у страшну аварію на Дніпропетровщині потрапила ціла сім'я

25 грудня 2021 , 12:38
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Джерело:

"Информатор"

На Дніпропетровщині у аварію потрапила багатодітна родина. Внаслідок трагедії загинули 12-річна дитина та немовля до року.

Відомо, що ще одна 8-річна дитина родини постраждала. Аварія трапилась орієнтовно о 20 годині 24 грудня біля села Миколаївка Дніпропетровської області. 

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У страшній аварії на Дніпропетровщині загинуло двоє дітей 

На трасі Стрий – Ізварине Криничанського району Дніпропетровської області сталася аварія за участю двох автомобілів: Audi та Mercedes,
– мовиться у повідомленні. 

Попередньо відомо, що Audi виїхало на зустрічну смугу, де зіткнувся із Mercedes Sprinter. Попередньо відомо, що у автомобілі Audi A6 була багатодітна сім'я, за кермом був батько. 

"ДТП виявилося смертельним – внаслідок зіткнення загинула 12-річна дитина та її зведений брат у віці до 1 року. Також постраждала мати сімейства та третя дитина 8 років", – мовиться у повідомленні. 

Дитину, яка вижила, доправили в лікарню. Вона перебуває у важкому стані. Деталі трагедії встановлює поліція. 


Автомобіль Audi з цілою родиною виїхав на зустрічну смугу / Фото телеграму "Дніпро оперативний" 


Автомобіль Audi​ врізався у Mercedes та загинули діти / Фото телеграму "Дніпро оперативний"

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Автор: Діана Квасневська