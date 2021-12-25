Загинула кількамісячна дитина: у страшну аварію на Дніпропетровщині потрапила ціла сім'я
Джерело:"Информатор"
На Дніпропетровщині у аварію потрапила багатодітна родина. Внаслідок трагедії загинули 12-річна дитина та немовля до року.
Відомо, що ще одна 8-річна дитина родини постраждала. Аварія трапилась орієнтовно о 20 годині 24 грудня біля села Миколаївка Дніпропетровської області.
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У страшній аварії на Дніпропетровщині загинуло двоє дітей
На трасі Стрий – Ізварине Криничанського району Дніпропетровської області сталася аварія за участю двох автомобілів: Audi та Mercedes,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що Audi виїхало на зустрічну смугу, де зіткнувся із Mercedes Sprinter. Попередньо відомо, що у автомобілі Audi A6 була багатодітна сім'я, за кермом був батько.
"ДТП виявилося смертельним – внаслідок зіткнення загинула 12-річна дитина та її зведений брат у віці до 1 року. Також постраждала мати сімейства та третя дитина 8 років", – мовиться у повідомленні.
Дитину, яка вижила, доправили в лікарню. Вона перебуває у важкому стані. Деталі трагедії встановлює поліція.
Автомобіль Audi з цілою родиною виїхав на зустрічну смугу / Фото телеграму "Дніпро оперативний"
Автомобіль Audi врізався у Mercedes та загинули діти / Фото телеграму "Дніпро оперативний"
Коротко про останні аварії в Україні
- 24 грудня на Одещині трапилась аварія. Попередньо відомо, що нетверезий лейтенант ЗСУ не впорався з керуванням та вилетів за межі дороги. Після аварії він одразу заснув.
- 23 грудня на Львівщині сталася смертельна аварія вантажівки та легковика. За даними ЗМІ, повідомили, що внаслідок зіткнення загинув військовий.
- 23 грудня у Києві на вулиці Данила Щербаківського трапився небезпечний інцидент з маршруткою. У неї на ходу відпало колесо.
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