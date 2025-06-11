Загинули 4 захисників із Рівненської області

Україна втратила ще 4 захисників з Рівненщини. Серед них – Володимир Сміюн з Млинівської громади, Вадим Данилець з Костопільської, Сергій Кривчук з Вараської та Геннадій Бондар з Сарненської.

Про трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінки міських і селищних рад.

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Помер Володимир Сміюн

Млинівська селищна рада повідомила, що внаслідок хвороби 6 червня у лікарні помер Володимир Сміюн 1971 року народження.

Військовослужбовець родом із села Довгошиї. Був старшим лейтенантом, командиром взводу охорони І відділу Дубенського РТЦК та СП.

Помер Володимир Сміюн / Колаж з фейсбуку Млинівської селищної ради

Загинув Вадим Данилець

Костопільська міська рада повідомила, що 9 червня додому на щиті повернувся Вадим Данилець – воїн, який віддав своє життя за волю та незалежність України.

Захисник народився 8 серпня 1996 року в селі Гута. Навчався в місцевій школі, захоплювався спортом.

Мав досягнення у змаганнях з армспорту та легкої атлетики. Після школи здобув фах електрогазозварювальника в Рівненському технікумі, а згодом працював будівельником за кордоном.

Коли почалася повномасштабна війна, Вадим перебував на заробітках у Литві. Втім, не вагаючись ані хвилини, разом із друзями він повернувся в Україну, аби стати на захист рідної землі.

Спершу долучився до територіальної оборони Костополя. Пізніше контракт і приєднався до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Перші бої захисник пройшов на сході Харкова, поблизу міста Стове. Вдома розповідав як подекуди важко було повірити, що вдалося вийти з того пекла без втрат. Також воїн брав безпосередню участь у відвоюванні Мар'їнки на Донеччині.

Під час одного зі штурмів, 11 грудня 2022 року, захисник зазнав уламкового поранення правої руки. Після операцій і тривалої реабілітації повернувся у стрій – уже на посаді командира розвідувальної роти тієї ж бригади.

Перші розвідувальні операції Вадим Данилець виконував поблизу Бахмута. Під час однієї з них разом із побратимами зміг захопити 2 справних російських танки та вивезти їх з-під обстрілу. Згодом його підрозділ перекинули на Курський напрямок.

У міськраді зазначили, що бої на Курському напрямку були виснажливими. Там Вадим поєднував обов'язки розвідника та старшого водія, зокрема, вивозив побратимів і техніку з-під щільного вогню. За два тижні до загибелі отримав звання сержанта.

Хресна розповіла, що Вадим був світлою дитиною, змалку працьовитий, щирий і з надзвичайно добрим серцем. Мама з бабусею виховували його самі, втім, завжди був тією опорою, яка підтримувала не лише рідних, а й кожного, хто був поруч.

У нього були золоті руки, він завжди усміхався, випромінював тепло й любов до життя. Любив жити… Особливо тварини тягнулися до нього – він мріяв стати ветеринаром. Для всіх був другом, розрадником, порадником. У нього було стільки друзів, що здавалося, цілий світ його знає,

– розповідала хресна мама.

Востаннє мати розмовляла з сином 1 червня. Він поспішав і сказав: "Мамо, передзвоню завтра…". На жаль, цього вже не сталося.

Український захисник Вадим Данилець загинув 2 червня 2025 року в Сумській області.

Відповідно до наказу Міноборони від 6 грудня 2024 року, за мужність і вірність військовій присязі нагороджений медаллю "За зразкову службу".

Вадим назавжди в серцях усіх, хто його знав. У Героя залишилася мати.

Загинув Вадим Данилець / Колаж з фейсбуку Костопільскої міськради

Загинув Сергій Кривчук

Вараський міський голова Олександр Мензул повідомив, що захищаючи Україну від російських загарбників, загинув захисник Сергій Кривчук. 5 червня солдат потрапив під ворожий обстріл поблизу Дорожнянки Запорізької області.

Сергій Кривчук народився і виріс у селі Рудка. У жовтні 2022 року мобілізований до лав ЗСУ. Проходив службу у складі 104-ї окремої бригади тероборони.

Пізніше був переведений до 102-ї ОБрТрО, де обіймав посаду оператора протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки.

Українському захисникові назавжди 43 роки.

Загинув Сергій Кривчук / Фото з фейсбуку Мензула

Загинув Геннадій Бондар

Сарненська міська рада 9 червня повідомила, що підтверджено загибель сержанта Геннадія Бондаря, 1971 року народження, жителя міста Сарни.

З 5 серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти під час бойового завдання біля населеного пункту Новопіль на Донеччині. 26 травня, після результатів ДНК-експертизи, стало відомо, що Геннадій загинув як воїн, до останнього залишаючись вірним присязі, наголосили в міськраді.

Після початку повномасштабної війни добровільно вступив до лав територіальної оборони. Служив у 60-му батальйоні "Поліські Вовки" 104-ї окремої бригади ТрО ЗСУ. Мав позивний "Деркач" – на згадку про свого батька. Був командиром протитанкового відділення.

Маючи проблеми зі здоров'ям, міг перевестися в тил, але відмовився. Казав: "Хто, як не я? Я не можу покинути побратимів, які за віком мені годяться в діти, і втекти в тил",

– зазначили в міськраді.

Раніше працював інженером з охорони праці на Сарненському КХП та Укрпошті, згодом – далекобійником. Любив подорожі, активний відпочинок, книги, понад усе – свою родину.

У Героя залишилися дружина Вікторія, діти Ірина й Арсен, онука Адріана, сестра Олена. До речі, його донька й син сьогодні теж захищають Україну.

У міськраді наголосили, що сержант Геннадій Бондар був мужнім, принциповим і добрим чоловіком, який до останнього подиху залишався вірним своєму обов'язку та Україні.

Загинув Геннадій Бондар / Колаж з фейсбуку Сарненської міськради

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих українських захисників. Вічна пам'ять і слава Героям!