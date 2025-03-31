Пішов у військо добровольцем: на війні загинув автор муралів з Хмельницького Андрій Томчишин

У боях за Україну поліг художник-монументаліст і захисник Андрій Томчишин із Хмельницького. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він відклав пензлі та пішов захищати Батьківщину добровольцем у лютому 2022 року.

Митець залишив місту у спадок чудові мурали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис його друзів у Facebook.

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Що відомо про загиблого Андрія Томчишина

Андрій Томчишин навчався у Львівській національній академії мистецтв, де здобув фах живописця-монументаліста. Викладав у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, навчав дітей у школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Він залишив місту у спадок серію муралів, які стали частиною його душі та творчого доробку.

Як розповів знайомий загиблого Віталій Підгайчук, у лютому 2022 року, ще до повномасштабного російського вторгнення, він отримав дзвінок від Андрія Томчишина, котрий попросився зустрітися для приватної розмови.

"Зустрічаємося. Каже: "Відчуваю, що новий етап війни невідворотний, путін не заспокоїться. Я не хочу, щоб росіяни прийшли в Хмельницький до моїх дівчат. Допоможи мені потрапити добровольцем до ЗСУ". Сконтактував його з хлопцями. Андрій – щасливий та вмотивований – пішов у військо", – зазначив він.

Художник воював біля Пісків, брав участь у запеклих боях, відбивав штурми окупантів, вчився на розвідника. "Волонтери Поділля" допомогли йому з придбанням тепловізора.

"Довго не мав про нього звісток. І ось тепер дізнаюся: цей творчий і щирий чоловік, автор і художник багатьох муралів, що прикрашають наш славний Хмельницький, активіст, викладач, митець, справжній захисник, доброволець, військовослужбовець ЗСУ Андрій Томчишин загинув… Пам’ятайте про нього та інших Героїв та допомагайте Силам оборони України", – написав Віталій Підгайчук.

У загиблого залишилися дружина та двоє дітей. Його колеги, учні та друзі висловили щирі співчуття рідним, зазначивши, що дата прощання буде повідомлена згодом.

Війна забирає і не зважає на талант чи високу місію. Холодно і різко. Просто забирає. Художник, викладач, митець нагороджений скромністю і даром, Андрій Томчишин назавжди залишиться у своїх муралах, відомий як А. Том,

– написали про нього в соцмережах.

Мурали Андрія Томчишина: фото з Facebook Віталія Підгайчука