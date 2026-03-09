Загинув Герой України, командир 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Довгач

У понеділок, 9 березня, стало відомо про втрату серед українських бойових льотчиків. Так, на Сході України загинув полковник Олександр Довгач. Він командував 39-ю бригадою тактичної авіації.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Там розповіли про військового.

Читайте також Зеленський підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання

Що відомо про загибель льотчика?

Олександр Довгач віддав своє життя на Східному напрямку в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони.

Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя...,

– зауважили у Повітряних силах.

Зазначається, що полковник Довгач здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв'язку ворога.

Окрім того, він неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Льотчик бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний.

У Повітряних силах Олександра Довгача згадують як справжнього лідера. Його бригада з перших днів повномаштабного вторгнення відбивалася від окупантів, завдаючи по них нищівних ударів.

Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії,

– поділилися спогадами про льотчика у Повітряних силах.

Там також додали, що наразі встановлюються всі обставини його загибелі, а також висловили співчуття рідним і близьким полеглого Героя.

Варто нагадати, що 8 грудня 2025 року Україна втратила ще одного бойового льочика з 39-ї бригади тактичної авіації. Тоді під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув пілот Євгеній Іванов.

Їхні життя обірвала війна: що відомо про загиблих захисників?