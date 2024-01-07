Обороняв небо України: загинув 23-річний пілот бойового літака МіГ-29 Владислав "Blue Helmet"

Україна у війні, розв'язаній Росією, втрачає своїх найкращих синів. Так, обороняючи рідну державу загинув 23-річний пілот бойового літака МіГ-29 "Blue Helmet" Владислав.

Про це у своєму інстаграмі розповіла Євгенія Нестеренко. Вона присвятила пілотові зворушливий пост, від якого крається серце.

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"Небо забирає кращих"

Мій Владосік, мій герою! Я ніколи не думала, що на моїй сторінці буде подібний пост. Ти любив свою роботу, своє життя, своє небо, але воно зіграло з тобою злий жарт. Ти назавжди залишишся в моєму серці найкращим хлопчиком у світі. І не тільки в моєму. Мені так багато твоїх знайомих кажуть, що ти найкращий. Тебе справді всі дуже люблять!

– написала вона.

Євгенія зазначила, що пілотові було всього 23 роки. І вона додала, що "чомусь небо забирає кращих". Дівчина побажала йому вічного польоту та написала, що вірить, що він усе бачить. Також зазначила, що зробить все, щоб винні були покараними.

P.S. я не буду робити ці фото чорно-білими, бо ти любив життя і був яскравим. Я дуже тебе люблю,

– написала вона.

На смерть пілота відреагував Вадим Ворошилов "KARAYA". Він написав у своєму інстаграмі, що бракує слів, щоб висловити свої думки.

Тільки 23 роки, він віддав свою молодість військовій справі, захисту нашої Держави. Україна втрачає найкращих своїх синів,

– наголосив він.

Волонтерка Меланія Подоляк написала, що Влад був молодий, дуже перспективний і неймовірно старанний хлопець.

У 23 роки мати десятки бойових вильотів, і покласти абсолютно все на захист країни… Тоді як людина мала жити, тішитись небом і обіймати кохану дівчину. Але на нашу землю прийшла р***я. Дуже погано,

– написала вона.

Ви можете допомогти сім'ї пілота Владислава "Blue Helmet". Для цього переходьте за посиланням і закиньте будь-яку посильну суму для його рідних.

"Blue Helmet" вів свою сторінку в інстаграмі. Перший допис з'явився у травні 2023 року. На ньому можна побачити, як пілот здійснює політ десь над Україною. Останній допис з'явився 13 жовтня 2023 року. Це було селфі, яке він зробив під час чергового польоту.

Перший допис, який пілот виклав у мережу: дивіться відео

Під останнім дописом підписники висловлюють свій жаль і вшановують пілота. Висловлюють йому вдячність за те, що він зробив для нашої держави.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, котрий віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.