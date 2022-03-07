Загинув, роздаючи хліб і ліки, – Кличко про загибель голови Гостомельської громади Юрія Прилипка

Мер столиці, голова Асоціації міст України Віталій Кличко висловив співчуття у зв’язку з загибеллю голови Гостомельської громади Юрія Прилипка.

Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних мешканців. Загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко. Коли роздавав людям хліб і ліки. Це – мій колега, якого добре знаю по Асоціації міст, по нашій співпраці. Світла пам'ять Юрій Прилипку. Він до останнього подиху був з громадою. Піклувався про людей,

– розповів Кличко.

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Нагадаємо, кілька днів тому у ЗМІ з'явилась інформацію про загибель Прилипка, яку пізніше спростували. Сьогодні з'явилось підтвердження, що голова Гостомельської громади був вбитий окупантами.

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