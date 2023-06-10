Під час виконання спецзавдання загинув смертю хоробрих 27-річний розвідник Руслан Шеремет

Під час виконання спеціального завдання загинув український розвідник Руслан Шеремет. Герою було 27 років.

Українська розвідка розповіла, що Руслан Шеремет любив мистецтво та війну. У Чоповицькій громаді Коростенського району Житомирської області написали, що боєць був їхнім мешканцем.

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Що відомо про загибель розвідника

Під час виконання спеціального завдання загинув смертю хоробрих 27-річний розвідник Руслан Шеремет. Романтик, християнин та патріот, любив мистецтво та війну,

– повідомили у розвідці.

Там також зауважили, що побратими розповіли – Руслан був запальним в бою та меланхолійним в миру:

формула "libro e moschetto" (книга і мушкет) ідеально виражалася у його світоглядних орієнтирах;

все його життя було прикладом скромності та вірності шляху воїна-революціонера.

Назавжди в строю. Світла і вічна пам'ять воїну,

– написало Головне управління розвідки.



Руслан Шеремет загинув на війні

Що відомо про Героя

Чоповицька громада повідомила, що військовий загинув 7 червня 2023 року. 29 жовтня 2023 року Герою мало виповнитись 28 років.

07 червня у цій пекельно гарячій точці героїчно загинув житель Чоповицької громади, солдат Руслан Русланович Шеремет, 1995 року народження. Під час виконання бойового завдання він зазнав поранень, несумісних з життям,

– мовиться в повідомленні.

У громаді розповіли, що Герой пішов захищати рідну землю від ворогів з перших днів війни. Про дату та час прощання пообіцяли повідомити згодом.

"Ніколи не забудемо і не пробачимо!… Вічна слава Герою", – написали у громаді.



Розвідник Руслан Шеремет загинув на війні / Фото Чоповицької громади

На війні загинув заслужений тренер України

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблого Героя! Вічна пам'ять захиснику України!

Срібна призерка Пекіну-2008 Ірина Ліщинська повідомила трагічну звістку, що на війні загинув заслужений тренер України з марафонського бігу Ігор Осьмак. Військовому було 58 років.

Відомо, що Ігор Осьмак був майстром спорту міжнародного класу (1998) та заслуженим тренером України (2012). Понад 10 років – тренером-викладачем з легкої атлетики Київської обласної школи вищої спортивної майстерності.

Його вихованицею була учасниця Олімпійських ігор-2012 Тетяна Гамера-Шмирко, яка посіла 5 місце у марафонському бігу.