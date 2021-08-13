Загинув у свій день народження: на Тернопільщині юнак розбився на мотоциклі

Трагедія трапилася у Кременецькому районі Тернопільської області 12 серпня. 18-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та в'їхав у дерево.

Хлопець був тверезий

ДТП трапилася близько 02:20 на дорозі між селами Кутянка та Андрушівка. Про трагедію поліцейським розповіли медики.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, мотоцикліст на повороті не впорався з керуванням. Він з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Від отриманих травм юнак загинув у день свого 18-річчя,

– розповіли у поліції.

На момент ДТП хлопець був тверезий, але не одягнув шолом, який був пристебнутий на мотоциклі.



Мотоцикліст загинув у ДТП у свій день народження

Внаслідок ДТП з мотоциклістом постраждав хлопчик

У цей день на Тернопільщині трапилася ще одна ДТП за участі мотоцикліста. У Теребовлянському районі водій мопеда LONCIN не встиг загальмувати та зачепив багажником 7-річного хлопчика. Він разом з братом грався м'ячем на вулиці, а в якийсь момент вийшов на проїжджу частину дороги.

Дитину у важкому стані відвезли у лікарню. Наразі постраждалий перебуває у реанімації. Водночас у водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Обидві ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває слідство.