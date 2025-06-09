На Запоріжжі загинув військовий з Івано-Франківщини Василь Лютан

5 червня 2025 року на фронті у Запорізькій області загинув житель Івано-Франківщини, командир протитанкового відділення Василь Лютан. Причиною смерті стали отримані поранення.

У його рідній громаді запроваджено жалобні заходи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Надвірнянської громади Зіновія Андрійовича у Facebook.

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На війні загинув Василь Лютан

Василь Лютан народився 15 травня 1989 року, жив у селі Красна. Він служив у роті вогневої підтримки в складі однієї з військових частин.

Смертельні поранення він отримав у районі населеного пункту Дорожнянка, що у складі Гуляйпільської громади Пологівського району.

Щирий, позитивний, людина з великим серцем та палкою любов'ю до України – таким назавжди пам'ятатимуть рідні, побратими та всі, хто знав Василя. Полеглий воїн назавжди залишиться для нас вірним сином українського народу. Ми ніколи не забудемо його подвиг,

– написав Андрійович.

У зв’язку з трагедією у рідній громаді Василя запроваджено жалобні заходи. Міський голова закликав скасувати всі заплановані масові події на період приїзду траурного кортежу та похоронної церемонії.