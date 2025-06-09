На Запоріжжі загинув військовий з Івано-Франківщини Василь Лютан
- 5 червня 2025 року на фронті під Запоріжжям загинув командир протитанкового відділення з Івано-Франківщини Василь Лютан від отриманих травм.
- У рідній громаді Василя Лютана запроваджено жалобні заходи, скасовані всі масові події на період похоронної церемонії.
- Василь Лютан народився в селі Красна і служив у роті вогневої підтримки однієї з військових частин.
- Його згадують як щирого, позитивного, людину з великим серцем та любов'ю до України.
5 червня 2025 року на фронті у Запорізькій області загинув житель Івано-Франківщини, командир протитанкового відділення Василь Лютан. Причиною смерті стали отримані поранення.
У його рідній громаді запроваджено жалобні заходи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Надвірнянської громади Зіновія Андрійовича у Facebook.
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На війні загинув Василь Лютан
Василь Лютан народився 15 травня 1989 року, жив у селі Красна. Він служив у роті вогневої підтримки в складі однієї з військових частин.
Смертельні поранення він отримав у районі населеного пункту Дорожнянка, що у складі Гуляйпільської громади Пологівського району.
Щирий, позитивний, людина з великим серцем та палкою любов'ю до України – таким назавжди пам'ятатимуть рідні, побратими та всі, хто знав Василя. Полеглий воїн назавжди залишиться для нас вірним сином українського народу. Ми ніколи не забудемо його подвиг,
– написав Андрійович.
У зв’язку з трагедією у рідній громаді Василя запроваджено жалобні заходи. Міський голова закликав скасувати всі заплановані масові події на період приїзду траурного кортежу та похоронної церемонії.