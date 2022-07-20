У боях за Україну загинув молодий офіцер Юрій Таран з бригади Чорних Запорожців

Вони стають героями й назавжди залишаються у нашій пам'яті. Так, 72 бригада Чорних Запорожців втратила одного з кращих – Юрія Тарана. Молодий офіцер, командир, Герой та вмотивований боєць віддав своє життя за Перемогу.

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"Життя як п'єса в театрі: важливо не те, скільки вона триває, а наскільки добре зіграна". Це була одна з останніх публікацій Юрія у фейсбуці. І ти, брате, свою п'єсу зіграв якнайкраще,

– написала у повідомленні 72 ОМБР імені Чорних Запорожців.

Шлях Юрія

Перед тим, як потрапити до українського війська, хлопець вступив у Тульчинський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Потім продовжив навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на факультеті бойового застосування військ та закінчив навчання з відзнакою у 2018 році.

Після випуску молодого офіцера-піхотинця призначили командиром механізованого взводу у 72 окрему механізовану Білоцерківську бригаду імені Чорних Запорожців. Згодом Юрій був скерований на виконання завдання у Луганську область, де у лютому 2019 року він очолив роту. Тоді йому було 22 роки.



Юрій Таран загинув у боях за Україну / Фото з фейсбуку Юрія Тарана

Юрій Таран боронив державну цілісність на Світлодарській дузі, під Попасною, у Золотому, Верхньоторецькому. А з 24 лютого став на захист Київщини.

Зазначається, що бійці його підрозділу зупинили прорив противника на Броварському напрямку, знищили три танки та 15 одиниць бойових машин піхоти та затрофеїли три БМП. Крім того, підрозділ Юрія витурив російського ворога до кордону і на Харківщині, звільнивши низку населених пунктів.

Після цього вони продовжили виконувати завдання на Донецькому та Луганському напрямках. На жаль, на одному з напрямків хлопець загинув у героїчній боротьбі за територіальну цілісність нашої держави.

Юрія нагородили орденом

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу Указом Президента України від 6 липня 2022 року капітана Тарана Юрія Олександровича нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

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