Не могли ідентифікувати майже рік: загинув оператор БпЛА з Прикарпаття Мирослав Коза
- Офіційно підтверджено загибель українського військового Мирослава Кози, оператора БпЛА з Прикарпаття, 24 лютого, тіло якого не могли ідентифікувати тривалий час.
- Він загинув 11 листопада 2025 року поблизу Василівки Покровського району Донецької області внаслідок удару ворожим FPV-дроном.
Україна втратила ще одного відданого захисника своєї незалежності. 24 лютого офіційно підтвердили загибель українського військового Мирослава Кози, тіло якого тривалий час не могли ідентифікувати.
Про це повідомив міський голова Долини, що на Прикарпатті, Іван Дирів.
Що відомо про захисника?
Загинув український оператор безпілотників з Прикарпаття Мирослав Коза 11 листопада 2025 року. Свій останній бій прийняв поблизу населеного Василівка Покровського району Донецької області – саме там військовий зазнав смертельних поранень унаслідок удару ворожим FPV-дроном по пункту дистанційного пілотування.
Тіло воїна евакуювали з району бойових дій, однак протягом тривалого часу воно залишалось неідентифікованим.
Тривалий час рідні, друзі та побратими жили із надією та болісною невідомістю. Лише 24 лютого особу загиблого вдалось офіційно підтвердити.
Його подвиг – неоціненний. Його мужність, відданість військовому обов'язку та любов до Батьківщини назавжди залишаться у нашій пам'яті,
– наголосив міський голова.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Мирослава Кози.
Що відомо про відданих захисників, яких нещодавно втратила Україна?
24 лютого відбулось прощання із поліцейським із Харкова, який загинув під час евакуації мирного населення із небезпечних районів. Його життя забрав ворожий безпілотник, який влучив прицільно у машину правоохоронця. У чоловіка залишилась дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька.
23 лютого ДНК-експертиза підтвердила загибель Євгенія Гомзякова, який понад рік вважався безвісти зниклим. Кулеметник із позивним "Малік" віддав життя 6 жовтня 2024 року в районі Цукурине Донецької області у бою за незалежність України.
26-річний захисник Микола Комаров, який повернувся з полону в лютому 2025 року після чотирьох років ув'язнення, раптово помер. Комаров добровільно вступив до лав 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка й вже за місяць служби він потрапив у полон російських окупантів.