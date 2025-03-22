"Через довгих 5 місяців знайшов свій спочинок": на Донеччині загинув захисник з Волині Роман Гус

На Донеччині, захищаючи Україну від російських загарбників, поліг воїн з Волині Роман Гус. Герой загинув у жовтні 2024 року. Однак, ДНК-експертиза підтвердила лише через 5 місяців.

Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Володимир-Волинської громади Ігоря Пальонку.

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Роман Гус на щиті

Український захисник Роман Гус був старшим солдатом. Воїн 1995 року народження загинув на Донеччині 19 жовтня 2024 року.

Голова громади констатував, 5 довгих місяців невідомості стали справжнім випробуванням для його родини. ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника.

Дорога додому була довгою. Вранці 20 березня екіпаж місії "На щиті" привіз захисника в рідний Володимир. В останню путь Героя провели 21 березня.

Через довгих 5 місяців Роман знайшов свій вічний спочинок удома, у рідному місті, яке так і не судилося йому побачити знову. Замість святкувати його 30-річчя цієї суботи, згорьовані батьки, зчорніла від горя дружина, маленька квіточка-донечка прийдуть на його могилу…

– з сумом написала Володимирська міська рада.

Разом з великою скорботною родиною сумує вся громада. Живим коридором шани, з оберемками квітів, під звуки військового оркестру містяни провели Героя до храму Віри, Надії, Любові, де священники відслужили чин похорону.

Прощання з Героєм Романом Гусом / Фото з фейсбуку міської ради

Українського захисника поховали на Алеї Героїв Федорівського кладовища.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Романа Гуса. Вічна пам'ять і слава Героєві!